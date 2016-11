Straßberg Gemeinsames Großprojekt 2018 zeichnet sich schon ab

Eröffnet wurde diese Versammlung musikalisch, wie es sich für einen Sängerbezirk gehört. Unter der Leitung von Detlev Siber zeigte sich der Männerchor hervorragend in Form. Der stellvertretende Vorsitzende Walter Heilig richtete dann für das Präsidium ein paar Grußworte an das Publikum. Als wichtigen Termin nannte er den 4. Februar 2017: An diesem Tag werden hochkarätige Personen nach Stetten a. k. M. kommen, um die Sänger sowie die Chorleiter über verschiedene Themen zu informieren.

Vorsitzender Werner Winkler, der in Personalunion das Amt des Schriftführers übernommen hatte, berichtete von einem bewegten Jahr, in dem er mehr als 33 Einladungen erhalten hatte. Chronologisch berichtete er von Veranstaltungen und Terminen im Sängerbezirk. Einen positiven Kassenbestand nannte Andreas Gauggel, der einen leichten Gewinn verbucht hat, ehe Volker Bals, der Bezirkschorleiter, die "sehr gute Arbeit in Bezirken und Präsidium" lobte. Es sei deutlich spürbar, mit wieviel Herzblut dort gearbeitet werde. Zum allgegenwärtigen Thema "Sängernachwuchs" könne er kein Patentrezept geben. Sicher sei aber, dass in den Schulen trotz anderer Behauptungen gesungen werde.

"Die Chorlandschaft verändert sich stets", so sein Fazit, "und da dürfen wir im Chorverband und in den Vereinen den Anschluss nicht verpassen." Zum Schluss seiner Ausführungen gab er noch den Termin für ein geplantes Großprojekt bekannt: Am 6. Januar 2018 ist ein Konzert in der Stadthalle Balingen geplant, und ein Orchester mit 30 Personen habe bereits dafür zugesagt – er ermunterte die Sänger zum Mitmachen.