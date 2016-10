Straßberg Gebühr für Schmutzwasser steigt

Bürgermeister Markus Zeiser führte aus, dass die Gemeinde verpflichtet sei, grundsätzlich kostendeckende Gebühren zu erheben. Zugleich verwies er auf die in der vergangenen Sitzung beschlossene Sanierung der Kläranlage, welche im Gesamtbudget mit rund sechs Millionen Euro veranschlagt sei. Zudem entstünden zur Erhaltung des teilweise alten Leitungssystems immer wieder Kosten. Vor diesem Hintergrund schlug die Verwaltung vor, die Verbrauchsgebühr der Wasserversorgung von derzeit 2,00 Euro auf 2,15 Euro je Kubikmeter zu erhöhen. Die Gebühr für Schmutzwasser soll von bisher 2,15 Euro auf 2,30 Euro angehoben werden. Mehrkosten von etwa 48 Euro für jeden Haushalt würden anfallen.

Aus Sicht von Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Teufel sei indessen Familien eine Mehrbelastung in dieser Höhe nicht zuzumuten. Sein Vorschlag ging dahin, den Wasserpreis bei zwei Euro pro Kubikmeter zu belassen, aber die Schmutzwassergebühr von 2,15 Euro, seit dem Jahr 2013 gleichbleibend, auf 2,30 Euro zu erhöhen. Ihm pflichteten Helmut Hartmann – "ich sehe eine Gebührenerhöhung kritisch" – und Michael Wochner bei. Dahinter stand der Gemeinderat mit klarem Mehrheitsbeschluss, was zu einer Erhöhung von rund 24 Euro für jeden Haushalt jährlich führt. Das Gremium befasste sich ebenfalls mit verschiedenen Steuern, welche die Verwaltung, in Person von Kämmerin Jutta Seßler, auf den Prüfstand stellte. Keine Veränderungen gibt es bei Hundesteuer, Bestattungsgebühren, Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die derzeitigen Hebesätze entsprechen laut Bürgermeister Zeiser dem Kreisniveau.

Nach einem Beschluss des Gemeinderates Mitte des Jahres, die Fläche der Urnen-Wahlplattengräber anzugleichen und mit einer Umfassung zu versehen, hatte das Ingenieurbüro Czerwenka die Baumaßnahme ausgeschrieben. Seinerseits wurde eine Materialauswahl vorgestellt. Einig waren sich die Räte, die bisherigen Waschbetonplatten durch Pflastersteine zu ersetzen. Zwischen den Grabreihen wird mit Kies aufgefüllt. Nicht einig war man sich bei der Beratung über die Farbe des Pflasters – beige oder grau kämen in Betracht. Davon ist die Auswahl beim Kies abhängig; eine von drei vorgestellten Sorten wird es dann werden. Eine Entscheidung soll in der November-Sitzung getroffen werden.