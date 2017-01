Straßberg. Mitte Juli 2017 ist die Fußballschule des VfB Stuttgart erneut für ein Wochenende beim TSV Straßberg zu Gast. Das Wochenend-Camp richtet sich an alle fußballbegeisterten Kinder, Neueinsteiger und Vereinsspieler, die mehr als nur ein wenig kicken wollen. In dem Camp werden fußballerische Grundlagen geschult und Werte wie Teamgeist und Fairness vermittelt. Spaß und Freude stehen beim kindgerechten Training im Vordergrund, daher spielt der Ball bei allen Übungen die zentrale Rolle. Das Fußball-Camp findet vom 14. bis 16. Juli im Schmeienstadion statt. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen rund um die VfB-Fußballschule sind auf der Internetseite www.vfb.de zu finden und sind auch per E-Mail unter woelfle@strassberg.de sowie beim TSV Straßberg, 72479 Straßberg, erhältlich.