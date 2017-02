Straßberg Frau stirbt in Klinik

Straßberg (wb). Polizei und Rettungskräfte haben am Freitagmorgen – kurz nach 7 Uhr alarmiert – in Straßberg nach einer vermissten 89-jährigen Frau gesucht. Die an Altersdemenz leidende Seniorin fehlte seit den frühen Morgenstunden im Alten- und Pflegeheim St. Verena in der Kirchstraße. Weil wegen ihres aktuellen Gesundheitszustandes und der nur leichten Bekleidung Lebensgefahr bestand, suchten Polizei und Rettungskräfte fieberhaft nach der Frau.