Straßberg Frau angefahren: 76-Jährige in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 19 Uhr auf der Kaiseringer Straße, auf Höhe des Gebäudes Nummer 9.

Am Unfallort sicherten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob Rottweil Fahrzeugteile, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Fiat Punto der Baujahre zwischen 2004 bis 2007 handeln muss. Der Unfallwagen muss nach ersten Erkenntnisse der Ermittler am linken Außenspiegel sowie an der Kunststoffabdeckung des linken Nebelscheinwerfers beschädigt sein.

Zeugen, denen ein Fiat Punto mit den genannten Beschädigungen aufgefallen sind oder die weitere Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden dringend gebeten sich mit der Verkehrspolizeidirektion Zimmern ob