Straßberg Festliche Klänge und geistliche Impulse

Straßberg. Ein festliches Konzert für zwei Trompeten und Orgel findet am Sonntag, 25. September, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Verena statt. Ausführende sind Thomas Michelfeit und Matthias Eber­hart an den Trompeten sowie Hans-Peter Merz an der "Stehle-Orgel".