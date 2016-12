Straßberg Eine halbe Million weniger auf Konto

Straßberg. "Es war noch nie so schwierig, einen Haushaltplan aufzustellen wie diesmal", gab Bürgermeister Markus Zeiser in der Sitzung des Gemeinderats zu bedenken. Hochwasserschutz, ein neues Feuerwehrhaus, eine deutlich höhere Belastung von 66 150 Euro trotz abgesenkter Kreisumlage, Straßenmaßnahmen und Instandhaltung von Kanälen, größere Ausgaben im Kindergarten durch das gute Angebot – dies seien kurz- oder mittelfristig große finanzielle Brocken, welche in absehbarer Zeit auf die Gemeinde zukämen. Zudem betragen die Investitionen im Finanzierungszeitraum von 2018 bis 2020 laut Zeiser rund 4,4 Millionen Euro mit Schwerpunkt Kläranlage.

Der Verwaltungshaushalt weist eine Summe von knapp 5,9 Millionen Euro aus, der Vermögenshaushalt ist mit 831 600 Euro veranschlagt, was nach heutigem Stand eine Rücklagenentnahme im Bereich von fast einer halben Million Euro notwendig macht. Die Gemeinde erhält 2017 Finanzzuweisungen von voraussichtlich 2,8 Millionen Euro, muss jedoch im Gegenzug 1,5 Millionen abführen. Unter dem Strich verbleiben lediglich 1,3 Millionen Euro in der Gemeindekasse und nur 36 000 Euro mehr als im Haushalt des laufenden Jahres. Die Steuerkraftsumme von Straßberg je Einwohner – derzeit sind dies 2482, davon 267 in Kaiseringen – stieg gegenüber 2016 zwar um 12,15 Prozent, dennoch kommt die Gemeinde mit 1105 Euro nicht über den fünftletzten Platz im Zollernalbkreis hinaus. "Dies macht deutlich", so Bürgermeister Zeiser, "dass Straßberg an der konjunkturellen Entwicklung nicht in dem Maße partizipiert wie andere Kommunen". Sicher, so der Bürgermeister weiter, sei Straßberg seit 2008 schuldenfrei und habe nach einer geringen Entnahme zum Jahresende noch 2,9 Millionen Euro Rücklagen im Gemeindesäckel. Er gab seinen Räten zu bedenken, dass 2017 bei normalem Verlauf durch die größere Entnahme eine halbe Million Euro weniger auf dem Konto liege. Zeiser warnte vor großen Sprüngen oder gar größeren Investitionen, die unkalkulierbare Folgekosten mit sich bringen könnten.

Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Teufel attestierte Kämmerin Jutta Seßler und der Verwaltung im Namen des Gremiums Fleißarbeit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. Der Gemeinderat verabschiedete mit einstimmigem Votum den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2017.