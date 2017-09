Straßberg Ein Engagement, das gar nicht so selbstverständlich ist

Straßberg. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hat Bürgermeister Markus Zeiser ehrenamtliche Helfern der Bundestagswahl geehrt. Diese lebe als Selbstorganisationsakt des Volkes vom ehrenamtlichen Engagement, so Zeiser. In vielen Gemeinden sei es zunehmend schwieriger, Wahlhelfer für diese Aufgabe zu gewinnen – nicht so in Straßberg.