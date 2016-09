Straßberg Drei Schläge genügen dem Schultes

In der Schmeienhalle heizten die Oberschmeier Musiker mit viel Musik und Gesang die Stimmung mächtig an. Sie wurden nach dreistündigem Auftritt mit riesigem Beifall bedacht und von den "Lustigen Eyachtaler" abgelöst. Nun ging es in der rappelvollen Schmeienhalle so richtig ab. Mit toller Stimmungsmusik brachten die Vollblutmusiker aus Balingen die Halle zum Beben. Stimmung pur, Schunkeln und Mitklatschen inklusive. Bierzeltseligkeit, wohin man blickte. Doch auch die Weinlaube war gut besucht. Ein Superabend mit einem überwältigenden Besucherzuspruch. Vor allem viele junge Gäste waren anwesend.

Nach einer langen Nacht bat der Musikverein am Sonntag zum Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück und Mittagstisch, wieder mit bayrischen kulinarischen Köstlichkeiten. Für die zünftige, musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Rulfingen in der wieder gut besetzten Schmeienhalle. Unterhaltsam war es auch am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Auch das neunte Straßberger Oktoberfest war wieder in jeder Hinsicht ein voller Erfolg für den Musikverein Straßberg und seinen Förderverein.