Straßberg. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Straßberg ist beschlossene Sache: Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, NKHR oder "Doppik" bereits zum 1. Januar 2019 einzuführen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war ein Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts aus dem Jahr 2009, in dem festgelegt ist, dass alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft bis spätestens 2020 nach den Regeln der kommunalen Doppik zu führen hat. Das Gremium übertrug die Leitung der gesamten Umstellung an die Fachbedienstete für das Finanzwesen, Jutta Seßler, die ihrerseits die Bausteine der kommunalen Doppik als dynamischen Prozess vorstellte. Bürgermeister Markus Zeiser erhielt die Befugnis, über Angelegenheiten im Rahmen der Projektumsetzung zu entscheiden.