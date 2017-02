Straßberg Die Ritterspiele sind weit bekannt und beliebt

Schriftführer Wolfgang Born erinnerte neben den Auftritten auch an die vielfältigen Freizeitaktivitäten sowie an die Arbeitseinsätze. Kassierer Paul Hepp lieferte einen informativen Einblick in die finanzielle Seite. Kassenprüfer Reiner Ruf lobte die aufwändige Arbeit des Kassiers und bestätigte eine vorbildliche Buchführung.

Die Uraufführung kommt bei den Besuchern prächtig an

Für den verhinderten Chorleiter Detlev Siber verlas Garry Ortel dessen Bericht. Auch für den Chorleiter waren die Auftritte in der St.Verena-Kirche und bei der Bezirksversammlung herausragend. Mit "Mir im Süden" wurde bei der Bezirksversammlung eine Uraufführung präsentiert, die so gut ankam, dass sie als Zugabe gleich nochmal gewünscht wurde. Sowohl im kirchlichen als auch im weltlichen Bereich wurde das Repertoire erheblich erweitert. Gesanglicher Höhepunkt 2017 wird die Beteiligung beim Jubiläumskonzert des MGV Stetten sein. Bürgermeister Markus Zeiser zeigte sich beeindruckt über die Vielfalt des Straßberger Vereinslebens zu dem auch der MGV durch seine Aktivitäten erheblich beitrage.

Die vom Bürgermeister geleiteten Wahlen brachten jeweils einstimmige Ergebnisse: Fritz Heinz wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt. Christian Ortel wurde als Notenwart sowie Daniel König und Ludwig Löffler als Beisitzer bestätigt (alle für zwei Jahre). Paul Hepp wurde zum Kassierer (ein Jahr) gewählt.

Danach bat Vorsitzender Garry Ortel Sängerkamerad Dieter Hägele, der seit zehn Jahren aktiv beim MGV Straßberg ist, nach vorne. Ortel würdigte dessen Treue mit Urkunde und einem Präsent. Als fleißige Sänger erhielten Paul Hepp, Werner König, Ludwig Löffler, Christian Ortel, Garry Ortel, Ludwig Beuter, Hermann Gern, Johannes Thomas, Wolfgang Born, Peter Gut, Dieter Hägele und Fritz Heinz ein Vesperkörble.