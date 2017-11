Straßberg Die Jugend und Ökumene im Blick

Wie es dann weitergehe, sei noch offen. In Heids Aufgabengebiet könnten auch die Krankenhausseelsorge in Sigmaringen, Dienste im Kirchenbezirk sowie Aufgaben und Projekte in Winterlingen oder der Religionsunterricht fallen..

Geboren wurde Andreas Heid 1968 in Reutlingen. Nach dem Zivildienst folgten das Studium der evangelischen Theologie sowie das Erste Theologische Examen in Tübingen, ehe er als Gemeinschaftspfleger und Prediger im evangelischen Gemeinschaftsverband Württemberg im Bezirk Reutlingen arbeitete. Er habe dabei gelernt, zu predigen, die Bibel besser zu studieren und sein Wissen zu vermitteln, so Heid. Er habe die unterschiedlichsten Menschen besucht, begleitet und geschult. Jugendarbeit und die Organisation von Freizeiten lagen ebenfalls in seinem Aufgabenbereich.

Die nächste Station war ein Ausbildungsvikariat in Gingen an der Fils, ehe er Pfarrer zur Anstellung in Filderstadt--Sielmingen wurde. Danach arbeitete Heid vier Jahre lang als Geschäftsführender Pfarrer in Tuningen, sechs Jahre lang als Pfarrer im Kirchenbezirk Schorndorf und etwa zwei Jahre als Pfarrer in Remshalden. Heute wohnt er in Ebingen.