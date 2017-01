Straßberg Der Haufen vor der Hofeinfahrt

Straßberg. "Wir wollen, dass Sie uns Mängel, Schäden oder Verbesserungsvorschläge melden": So annonciert die Gemeinde Straßberg regelmäßig im Amtsblatt. Die Idee ist gut. Wenn es im Ort irgendwo klemmt, können das die Bürger unbürokratisch dem Rathaus melden. Das geht per E-Mail, per Fax, per Anruf oder einfach im persönlichen Gespräch. "Das ist was ganz Positives", sagt Straßbergs Bürgermeister Markus Zeiser.

Zwar, so Zeiser, würden die Gemeindemitarbeiter ständig die Augen offenhalten, um zu sehen, wo es im Ort klemmt, doch alles könnten sie nicht immer sofort entdecken. Deswegen sei es nützlich, wenn die Straßberger ihrer Verwaltung mitteilen, wenn an einem Spielplatz eine Sprosse gebrochen sei, wenn ein Gehweg Schäden aufweise oder eine Straßenlaterne ausgefallen sei. "Wir sind dankbar, wenn uns die Bürger Schäden melden", sagt Zeiser. Denn dann könnten sich die Mitarbeiter schnellstmöglich daran machen, die Mängel zu beheben.

Nicht schnell genug für manche in der 2500-Einwohner-Gemeinde. Denn Zeiser weiß auch von mehr als einem Fall, in dem Bürger Beschwerden eingereicht hätten und dann gleich am nächsten Tag reklamiert hätten, dass noch keine Abhilfe geschaffen worden sei. "Aber wir haben halt nur drei Mitarbeiter beim Bauhof", bedauert Zeiser.