Straßberg Burgnarren schlagen Ministerin zum Ritter

"Gräfin der Herrschaft Schalksburg Ministerialis von Balginga zu Zollern" – sie werde noch üben müssen, bekannte Nicole Hoffmeister-Kraut, um sich an diesem Titel nicht die Zunge zu brechen. Üben sollte sie in der Tat –­ die Regularien der Burgnarren sind streng; sie fordern von den Rittern des Großen Falkenordens neben der angemessenen Präsentation ihrer Urkunde an hohen närrischen Feiertagen und der Bereitschaft, gegebenenfalls alle Burgnarren mit Speis und Trank zu traktieren, den natürlichen Respekt vor dem eigenen Status und der In­stanz, der sie ihn verdanken. Da gehört flüssige Nennung des eigenen Titels natürlich dazu! Was, wenn nicht? Daniel Nagraszus, dem Ersten Burgvogt, ging die Auflistung der Sanktionen auffallend flüssig von den Lippen: Einzug des Vermögens zugunsten der Burgnarren und Verknechtung in den Dienst von Schultes und Burgvogt. Die Narren jubelten – und die neue Ritterin ist gewarnt.

Nagraszus hatte im Anschluss an die Begrüßungsworte von Bürgermeister Markus Zeiser kurz von der gehobenen närrischen Warte aus das Weltgeschehen kommentiert und messerscharf analysiert, was wo daneben gegangen war. Wahlwiederholung in Österreich? Das nächste Mal während der Fasnet wählen! "Flinten-Uschis" Bundeswehr? Braucht mehr Narretei! Donald in Amerika – "nicht Mc, der andere"! Muss eines lernen: "Gut regieren heißt die Fasnet einführen." Windräder? Dürfen halt der wichtigsten Vogelspezies überhaupt, den Burgfalken, nicht gefährlich werden. So einfach kann Politik sein.

Die eigentliche Laudatio hielt ein Zebra: Landrat Günther-Martin Pauli war in Schwarz-Weiß erschienen und reimte "Hoffmeister-Kraut" auf "hat uns einfach umgehaut", "hübsch und immer adrett" auf "Lichtblick in Winfrieds Kabinett" und "hoch zu Ross" auf "Neues Schloss" – die Hausherrin im Stuttgarter Wirtschaftsministerium war bekanntlich erfolgreiche Dressurreiterin.