Straßberg Bürgermeister: "Kaiseringen ist der Mittelpunkt der Erde"

Weiter ging es auf Kaiseringer Gemarkung zum "Ochsenkopf", vorbei am ehemaligen Forsthaus, das jetzt Freizeitstätte der Standortkommandantur ist. Unweit davon wurde Geschichte geschrieben: Am 1. März 1945 fand der erste bemannte Raketenstart der Menschheit statt. Dabei kam Leutnant Lothar Sieber in der "Natter" ums Leben. Zu sehen ist noch die Beton-Armierung im Boden und ein Gedenkstein. Danach führte Deutschmann die Wandergruppe zum Standort des ehemaligen Gasthauses Waldhof, einem beliebten Ausflugslokal, das einst in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Jugend aus Frohnstetten, Kaiseringen und Straßberg anlockte. In den 60er-Jahren abgebrochen, markiert heute nur noch ein mächtiger Birnbaum den Standort des Waldhofes. Letzte Station für die Gruppe waren die Überreste der ehemaligen vier Kilometer langen Materialstandseilbahn, die über vier Kilometer von Kaiseringen bis zum Lager Heuberg führte und von 1912 bis 1921 in Betrieb war. Eine Betonplatte im Boden – hier stand ein Maschinenhaus – und der Damm für die Geleise in Richtung Lager künden heute noch von dieser außergewöhnlichen Bahn. Nach diesem Streifzug durch die Geschichte traf sich die Gruppe wieder am Festplatz bei der Kaiseringer Schule, zu einer gemütlichen "Hockete".