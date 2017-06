Straßberg Blocksteinmauer ist nun an der Reihe

Nach und nach werden nun die Arbeiten in Angriff genommen. Ende Mai wurde im Bereich der Tennisplätze damit begonnen, einen Erddamm zu errichten. Der soll auch die Schmeienhalle und das künftige Feuerwehrhaus vor Überflutungen schützen.

Nun ist also die 165 Meter lange und 80 Zentimeter hohe Blocksteinmauer im Bereich der Gartenstraße an der Reihe. "Die Behörden wollten zunächst, dass die Mauer durch die Gärten verläuft, damit das Wasser bei einer Überflutung mehr Platz hat", sagt Zeiser. Die Gemeinde war damit aber nicht einverstanden. Sie war dafür, die Mauer nahe des Uferbereiches zu bauen. Schließlich trafen sich die Parteien in der Mitte – sprich: die Mauer wird nun auf den Grundstücksgrenzen errichtet. In "ein bis zwei Wochen" soll sie fertig sein, erklärt Peter Czerwenka.

Schutzmaßnahme kostet 860 000 Euro

Anschließend geht es weiter mit dem Bau einer Mauer im Bereich der Wiesenstraße. Es folgen die Erdwälle beim Altenheim und Dienstleistungszentrum sowie eine Mauer beim Kaplaneibrunnen. Ebenfalls in dieser Woche beginnt der Retentionsraumausgleich auf einer Wiese beim Gasthof Untere Mühle. Dort wird auf einer Fläche von fünfeinhalbtausend Quadratmetern durchschnittlich 50 Zentimeter tief gegraben – damit, "wenn das Hochwasser kommt, das Wasser sich ausbreiten kann", beschreibt Czerwenka den vom Landratsamt geforderten Raumausgleich. Außerdem erhalten an der Ortsdurchfahrt gelegene Häuser zusätzliche Türen, um sich vor etwaigem Hochwasser zu schützen.

Zudem werde der Notfallplan für die Feuerwehr angepasst und nach den Maßnahmen in der Praxis getestet, erläutert Zeiser. Insgesamt kostet die Schutzmaßnahme in Straßberg 860 000 Euro, und: "Mitte Oktober wird spätestens alles fertig sein", sagt der Bürgermeister.