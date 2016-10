Der katholische Kirchenchor aus Straßberg hatte zu seinem Kirbekaffee-Nachmittag in die Schlossgartenhalle eingeladen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Annemarie Gut spielte die kleine Besetzung der "BiraBöhmischBlasmusik" zur musikalischen Unterhaltung auf. Das Ensemble aus Schömberg ist bekannt durch die Teilnahme am SWR4-Blechduell in Pfullendorf mit einem dritten Platz. Die Musiker boten Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Besucher waren begeistert vom Repertoire im Egerländer-Sound. Für das leibliche Wohl mit selbst gebackenen Kuchen sowie mit Saitenwürsten mit Brot war bestens gesorgt. Foto: Bantle