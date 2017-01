Straßberg Anstelle von Bränden viel Aus- und Weiterbildung

Anstelle des beruflich verhinderten Schriftführers Marvin Faust verlas Daniel Nagraszus dessen Jahresbericht, Hauptkassierer Marco Sülzle informierte über die Finanzen und Tobias Kanz – letztmals – über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, an deren Übungsdiensten, Unterricht und Freizeitaktivitäten derzeit ein Mädchen und neun Jungen teilnehmen. Christian Schmidt, Kanz’ Nachfolger bedankte sich mit einem Foto beim scheidenden Jugendfeuerwehrwart.

29 Mitglieder zählt die Altersabteilung, über die Winfried Kleiner berichtete. Bürgermeister Markus Zeiser dankte der Feuerwehr namens der Gemeinde für ihr Engagement und stellte für das neue Jahr Investitionen in Aussicht – auf der Agenda steht die Planung fürs neue Feuerwehrgerätehaus. Die Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes überbrachte der stellvertretende Kreisbrandmeister Heinz Rieber.

Per Handschlag wurde Christian Dollenmaier in die Abteilung Kaiseringen aufgenommen. Vier Wehrmänner nahmen ihren Abschied: Paul Boos war 1979 in die Abteilung Straßberg, Bernhard Kaip 1997 in die Jugendfeuerwehr Straßberg eingetreten – 2003 wechselte er in die aktive Wehr, sechs Jahre lang war er Jugendfeuerwehrleiter. 42 Jahre Feuerwehrdienst kann Edgar Goreth von der Abteilung Kaiseringen vorweisen, drei Jahrzehnte war Helmut Fuderer in Kaiseringen aktiv, auch als Gerätewart. Markus Zeiser bedankte sich mit Präsenten bei den Vieren.