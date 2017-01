Schule und Wintersport – das passt. Bester Beweis dafür ist der Skischultag der Schlossgartenschule am Straßberger Skihang mit guter Schneelage, strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel gewesen. Da hieß es dann: Ski und Rodel gut bei Traumwetter für die jugendlichen Brettl- und Schlittenfans. Die Senioren des Straßberger Skiclubs ließen den Lift laufen, und die rund 70 Schulkinder genossen für einen Nachmittag unbeschwertes Skivergnügen am Piz Bol. Die meisten fuhren Ski, doch auch rasante Abfahrten mit dem Schlitten oder dem Bob begeisterten die Kinder. Viel Spaß für die Schüler und für die begleitenden Lehrer sowie Rektorin Birgit Briese war gesichert. Die Senioren des Straßberger Skiclubs freuten sich über den Betrieb am Skihang und standen mit Rat und Tat parat. Trotz klirrender Kälte war es ein Erlebnis mit Spaßfaktor für die Schüler und ein Ausgleich zum Schulalltag. Foto: Born