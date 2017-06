Straßberg 600 000 Euro Fördermittel fließen

Das Land übernimmt für das Verbessern des Hochwasserschutzes in der Gemeinde Straßberg rund 600 000 Euro der Gesamtkosten in Höhe von circa 870 000 Euro. Mit diesen Maßnahmen werden die Siedlungsgebiete vor einem Hochwasser geschützt, mit dessen Auftreten statistisch alle 100 Jahre zu rechnen ist. "Der Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser ist ein vorrangiges Anliegen des Landes. Ich freue mich deshalb, dass die Umsetzung der Maßnahmen in diesem Jahr möglich ist", so Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Extrem starke Niederschläge führten im Frühjahr 2013 in Straßberg und Kaiseringen zu einem Hochwasser an der Schmeie. Die Überflutungen verursachten erhebliche Schäden an Wohnhäusern, Sportstätten und Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur. Im Anschluss an dieses Ereignis hat die Gemeinde 2013 das Erstellen eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt.

Das Hochwasserschutzkonzept beinhaltet vor allem den Bau von verschiedenen lokalen Schutzmaßnahmen in Form von Hochwasserschutzdämmen und Hochwasserschutzmauern entlang der Schmeie.