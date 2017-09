Straßberg 250 Quadratmeter Platz zum Üben

Straßberg. Die Pläne für das neue Straßberger Feuerwehrhaus sind auf einem guten Weg. Geplant ist ein 250 Quadratmeter großer Übungsplatz. Auf diesem wird dann ein Übungsturm aufgestellt, dessen Gestaltung noch völlig offen ist. Aus Sicht von Gemeinderätin Susanne Gschwind wäre es sinnvoll, vor einer Entscheidung vergleichbare Übungsmöglichkeiten bei anderen Feuerwehren anzuschaue.

Das vom Gemeinderat in der Juli-Sitzung beschlossene Baugesuch für das neue Feuerwehrgerätehaus wurde am 5. September beim Landratsamt eingereicht. Melanie Hotz von der h2-Architektenvereinigung GmbH aus Winterlingen informierte den Gemeinderat über den aktuellen Stand: Das Gebäude hat eine Abmessung von rund 40 mal 20 Meter, ist vorne 7,30 Meter hoch und bekommt ein Schrägdach mit Leimbindern.

In einer ausführlichen Diskussion kamen, insbesondere von Michael Wochner, Reiner Ruf und Karl Peter Weinhart, Fragen nach den Kosten auf. Darauf wollte Melanie Hotz nicht eingehen, da derzeit die weitere Gestaltung und Berechnung einzelner Bereiche bei Fachingenieuren in Arbeit sei, was sich auch auf die doch relativ große befestigte Fläche und deren Ausführung beziehe.