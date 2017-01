Stetten am kalten Markt Zwei Leichen entpuppen sich am Ende lediglich als Schweinehälften

Stetten-Frohnstetten. Zum 25. Jubiläum der Vereinsgründung haben die Akteure der Laienspielgruppe Frohn­stetten beim Weihnachtstheater in der Schmeientalhalle in Oberschmeien zweieinhalb Stunden ungetrübtes Theatervergnügen geboten und dabei ein Feuerwerk an Comedyeinlagen abgebrannt.