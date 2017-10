Stetten am kalten Markt Viele lobende Worte zum Abschied

Verhandlungen mit Daimler-Benz

2004 kam Keßler schließlich nach Stetten, wo ebenfalls Standortschließungen und neue Organisationsformen an der Tagesordnung gewesen seien. Bedingt durch die Schließungen sei er zeitweise Leiter zweier BwDLZ gewesen, neben Stetten auch in Immendingen. Hier fiel ihm die Aufgabe zu, mit Daimler-Benz, die auf dem ehemaligen Militärgelände eine Teststrecke bauen wollen, einen geordneten Übergang zu erarbeiten. Als besondere Herausforderung benannte Keßler die Unterstützung in der Flüchtlingskrise durch die Mitarbeiter des BwDLZ. "In Rekordzeit wurde mit unbändigem Einsatz Liegenschaften für die Unterbringung hergerichtet." Bis heute sei der technische Betrieb in Händen von Mitarbeitern des BwDLZ, was in der Öffentlichkeit so gut wie nie Erwähnung gefunden habe. Keßler zollte seinen Mitarbeitern Respekt und Anerkennung: "Das ist alles nur möglich, wenn man Mitarbeiter hat, die mit einem durch Dick und Dünn gehen."

Truppenübungsplatzkommandant Oberstleutnant Udo Eckbrett, der mit Keßler zwölf gemeinsame Arbeitsjahre an einem Standort gemeinsam hat, würdigte dessen umfangreiches Arbeitsfeld und die gedeihliche Zusammenarbeit. Mit Blick auf seine frühen Dienstjahre als Soldat tat er vor einem amüsierten Publikum kund, was in militärischen Kreisen jener Zeit über die Standortverwaltung (Stov) gesagt wurde: "Die Stov ist der Feind im Frieden."

In seiner trockenen Art empfahl Eckbrett augenzwinkernd dem künftigen Pensionär -– "weil Männer Führung brauchen" – sich in die häusliche "gmbh" (geh mal, bring mal, hol mal) der Ehefrau zu begeben. Zum Abschied bekam er die Scheibe eines auf dem Truppenübungsplatz gewachsenen Baumes mit den Umrissen des Übungsplatzes.

Forstdirektor Dietmar Götze verabschiedete Keßler mit einem Ständchen der Jagdhornbläser. Er bezeichnete den Scheidenden als Teil des "Dreigestirns des Truppenübungsplatzes" zu dem der Kommandant und der Leiter des Bundesforstbetriebs gehöre. "Durch den offenen und freundschaftlich Umgang zwischen uns drei Dienststellenleiter konnten wir über 13 Jahre lang Hand in Hand an der Zukunft dieses Standortes und des Übungsplatzes arbeiten."

Für Bürgermeister Maik Lehn und die Gemeinde Stetten a.k.M. sei Hartmut Keßler immer ein wichtiger und verlässlicher Partner gewesen, so Lehn. Er verabschiedete den Naturliebhaber und Radfahrer mit einem Bildband der Region.