Stetten a.k.M. (srg). Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde, ist es am Sonntag um 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Stetten a. k. M. und Unterglashütte gekommen. Ein 36-Jähriger Mann geriet laut Polizei in einer Rechtskurve mit seinem Chrysler auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Ford, in dem eine vierköpfige Familie saß. Danach kollidierte der Chrysler mit einem Audi. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde sofort getötet. Der Fahrer des entgegenkommenden Ford wurde eingeklemmt, lebensgefährlich verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die restlichen Insassen des Ford und der Fahrer des Audis verletzten sich leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 70 000 Euro.