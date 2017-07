Stetten am kalten Markt Stetten im Zeichen des Mittelalters

Stetten a. k. M. Für die Reise in eine längst vergangene Welt konnten wieder viele Mittelaltergruppen aus ganz Deutschland mobilisiert werden. Die Mittelaltergruppen leben in Lagern, die aus mehreren Zelten bestehen.

In der Regel gibt es ein großes, gemeinschaftlich genutztes Zelt, in dem sich das alltägliche Leben mit Arbeiten, Essen und der Herstellung von Alltagsgegenständen abspielt. Strohballen und Holzbänke ersetzen das Sofa, Tierfelle die Wolldecken, falls es in der Nacht einmal kalt werden sollte.

Gekocht wird über einer offenen Feuerstelle, das Geschirr besteht aus Holz- und Tonschalen. Bricht die Nacht herein, sorgen Öllampen und Kerzen für Licht. Unentbehrlich sind die Truhen, die überall in den Lagern zu sehen sind, zum Verstauen von Kleidung, Waffen oder alltäglichen Gebrauchsgegenständen. Die meisten Gruppen werden ihr Lager im Bereich der Schule aufschlagen. Auch rund um das Stetter Rathaus, das ehemalige Schloss der Herren von Hausen, werden sich einige Gruppen häuslich einrichten.