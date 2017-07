Stetten am kalten Markt Start für das neue Nahwärmenetz

Stetten a. k. M.-Storzingen. Zusammen mit Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, Storzinger Bürgern und Ortsvorsteher Bruno Pozzi sowie Eberhard Banholzer, Technikvorstand der solarkomplex AG, griff Stettens Bürgermeister Maik Lehn zum Spaten. Damit fiel der Startschuss für das Nahwärmenetz und schnelles Internet für Stettens kleinen Ortsteil im Schmeiental.

"Das Bioenergiedorf ist ein Projekt, das alle Haushalte Storzingens angeht", sagte Bürgermeister Lehn. Mit dem vorwiegend regenerativ versorgten Wärmenetz und Leerrohren für schnelles Internet mache sich Storzingen fit für die Zukunft.

Auf 200 Meter Länge ist der Graben im Gewerbegebiet schon offen. Nach dem Spatenstich konnten dann mehr als 60 interessierte Bürger Storzingens in der Wecken­steinhalle begrüßt und über den geplanten Bauablauf in den kommenden Monaten informiert werden. "Wir wollen schnell und gut bauen und damit möglichst wenig Beeinträchtigungen verursachen", erklärte Eberhard Banholzer, Technikvorstand der solarcomplex AG. Andreas Kraft, verantwortlich für den Tief- und Rohrleitungsbau in Storzingen, stellte die bauausführenden Firmen vor.