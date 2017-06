Stetten am kalten Markt Spritziges Vergnügen

Stetten am kalten Markt-Frohnstetten (neu). Begünstigt durch das sonnige Sommerwetter erlebte der traditionelle Feuerwehrhock in diesem Jahr einen immensen Andrang an hungrigen und durstigen Gästen, die sich gerne unter den schattenspendenden Pavillons niederließen und die fast schon mediterrane Atmosphäre rund um den Frohnstetter Dorfmittelpunkt an der Hilb in vollen Zügen genossen.