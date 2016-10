Stetten am kalten Markt Primion übernimmt Opertis GmbH

"Wir sind auch sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Opertis- Vertriebspartnern in Deutschland fortzusetzen", betont Vorstandsvorsitzender Horst Eckenberger. Die Integration der Lösungen von Primion und Opertis führe zu einem erweiterten Lösungsportfolio und damit zu einer noch breiteren Angebotspalette. Der Vorstand ist sich sicher, durch die Integration von Opertis in die Unternehmensgruppe den Unternehmenswert auch für die Aktionäre weiter zu steigern, indem man den wachsenden Markt der Zutrittskontrolle und Sicherheitssysteme noch besser bedient. Somit werde der Weg an die europäische Spitze der Branche fortgesetzt.