Stetten am kalten Markt Polizei hat gut zu tun

Ein 21-jähriger Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr am Eingang handgreiflich gegen Sicherheitspersonal geworden, weil dieses ihm nicht erlaubte, alkoholische Getränke mit in die Einrichtung zu nehmen. Einige Beamte des Polizeipräsidiums, die in der Nähe waren, kamen zu Hilfe und überwältigten den Mann, der wegen Körperverletzung angezeigt wird.

Ein 21-jähriger Marokkaner und ein 28-jähriger Tunesier werden verdächtigt, am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr einen in Richtung Erstaufnahmeeinrichtung laufenden 23-jährigen Iraker beleidigt und mit einer leeren Bierflasche beworfen zu haben – allerdings trafen sie nicht. Der 23-Jährige verständigte am Eingang der Einrichtung das Sicherheitspersonal und dieses die Polizei. Diese nahmen die beiden alkoholisierten Männer fest; die beim Polizeirevier Sigmaringen eingerichtete Ermittlungsgruppe übernimmt den Fall.

Bereits in der vergangenen Woche haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Erstaufnahmeeinrichtung fünf mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande, allesamt Marokkaner, verhaftet. Die 22, 23, 27, 28 und 29 Jahre alten Männer werden verdächtigt, spätestens seit Mitte vergangenen Jahres gemeinschaftlich und in wechselnder Besetzung Ladendiebstähle – meist in Sigmaringer Geschäften – begangen und einen Gesamtschaden von annähernd 1000 Euro verursacht zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen ordnete das Amtsgericht Hechingen wegen Bandendiebstahls und bestehender Fluchtgefahr Untersuchungshaft an. Die fünf Männer sind mittlerweile in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht worden.