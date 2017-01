(sgr). Die Mitarbeiter des Zweigwerks der Schweizer Firma Oerlikon im Stettener Ortsteil Frohnstetten haben einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro an die evangelischen Kindertagesstätte Stetten am kalten Markt übergeben. Wie Hubert Jurgeleit, Produktionsleiter des Betriebs, hervorhob, haben die dort beschäftigten rund 60 Mitarbeiter auf Weihnachtsgeschenke ihres Arbeitgebers verzichtet. Statt dessen sei bei einer adventlichen Mitarbeiterversammlung beschlossen worden, eine entsprechende Geldspende einer örtlichen Einrichtung zukommen zu lassen. Groß war deshalb die Freude in der Kindertagesstätte, als Hubert Jurgeleit und die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Beate Schwanz den Scheck an Sabine Haug, Ansprechpartnerin des integrativen Schulkindergartens, überreichten. "Für dieses Geld soll therapeutisches Material und Gerät angeschafft werden", sagte Sabine Haug.