Stetten am kalten Markt Nachwuchs misst sein Können

Außerhalb des Wettbewerbs zeigen Baugeräteführer ihr Können auf einem Freigelände. Dabei dürfen sich die Besucher auch mal selbst in eine der großen Baumaschinen setzen und unter Anleitung eine Baggerschaufel bedienen.

An den Deutschen Meisterschaften teilnehmen dürfen die Gewinner der jeweiligen Landeswettbewerbe. In allen Wettbewerben werden den Junghandwerkern praktische Aufgaben gestellt, die sie in einer bestimmten Zeitspanne umsetzen müssen. Gefordert sind handwerkliches Geschick sowie Maß- und Passgenauigkeit.

Die Abschlussfeier und die Siegerehrungen finden am 13. November ab 20 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen statt. Die Sieger in ausgewählten Bauberufen erhalten die Chance, sich für die Berufsweltmeisterschaften "Euro­Skills 2018" in Budapest sowie für die Europameisterschaften "WorldSkills 2019" in Kasan in Russland zu qualifizieren.