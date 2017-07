Stetten am kalten Markt Mehr Zeit für den einzelnen Patienten

Stetten am kalten Markt. Damit schob Martin Tegt­meyer den Spekulationen einen Riegel vor, die seit dem Weggang des Stettener Arztes Michael Reichenstein wild ins Kraut schossen. Weitere Nahrung erhielten die Gerüchte, weil bekannt geworden ist, dass die bisherige Praxisgemeinschaft Tegtmeyer/Gra­bowski in der Europastraße schließt, da der Eigentümer des Hauses den Mietvertrag für die Praxis wegen Eigenbedarfs nicht mehr verlängert hat. Dazu hat die örtliche Buschtrommel verlauten lassen, dass sein Kollege Gra­bowski, mit dem Tegtmeyer die Praxis bisher geteilt hat, sich ebenfalls außerhalb der Garnisonsgemeinde orientieren will, was jedoch wohl nicht stimmt.

"Ich bleibe ganz sicher in Stetten am kalten Markt", sagte Tegtmeyer, der sich freut, mit dem Salon Urban die passenden Räume gefunden zu haben. Es sei schon seit Jahren klar gewesen, dass Ende 2016 der Mietvertrag auslaufe und dieser wegen Eigenbedarfs nicht mehr verlängert werde, "aber das ist völlig in Ordnung", befand der Arzt. Er sieht im Ende des Bisherigen den Beginn von etwas Neuem: "Es bietet die Chance, sich und seine Arbeitsweise neu aufzustellen, Zeitgemäßes zu integrieren, Bewährtes beizubehalten und Überholtes über Bord zu werfen." Er freue sich jedenfalls, mit 50 noch einmal etwas Neues anzufangen.

Tegtmeyer, der im Jahr 2000 in die Gemeinde kam, hat hier mit seiner Familie Wurzeln geschlagen und ist fest im Gemeinde- und Vereinsleben integriert: "Für mich stand schon immer fest, dass ich in Stetten bleiben will." Die Suche nach passenden Räumen beschäftigte den Mediziner seit Jahren. Schon unter dem früheren Stettener Bürgermeister Gregor Hipp seien Gespräche geführt worden, ebenso mit dessen Nachfolger Maik Lehn. Doch außer dem ersten Stock im Amtshaus gab es nichts Passendes in der Gemeinde. "Hier hätte erst aufwendig Barrierefreiheit geschaffen und ein Aufzug eingebaut werden müssen", sagt Martin Tegt­meyer.