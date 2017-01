Stetten am kalten Markt Kinder warten bei minus 14 Grad

"Ich war in Sachen Kommunalpolitik, speziell beim Thema Schülerbeförderung, noch nie so wütend wie heute", sagte der stellvertretende Bürgermeister und altgediente Gemeinderat Günther Töpfer aufgebracht und bezeichnete die derzeitigen Zustände in der Schülerbeförderung als "skandalös".

Er habe zahlreiche, zum Teil sehr aggressive Anrufe wegen der zurückgelassenen Schüler beziehungsweise wegen des fehlenden Busses bekommen. Eltern hätten sich auf den Weg gemacht, die Schüler abzuholen und in die Schule zu bringen.

"Was machen Schüler ohne Handy?"

Töpfer hatte auf seinem Weg nach Storzingen fast minus 15 Grad auf dem Autothermometer abgelesen, "damit kann man sich vorstellen, was die Kinder auf dem Bahnsteig haben mitmachen müssen". Dabei stellte er die Frage in den Raum, was denn jene Schüler machen, die kein Handy haben oder deren Eltern berufstätig sind.

Dazu komme noch die Problematik, dass in Storzingen nur an wenigen Stellen schwacher Mobilfunkempfang möglich sei, der große Rest des im Schmeiental liegenden Dorfes sei digital von der Außenwelt abgeschlossen.

Er habe Hohn und Spott über sich ergehen lassen müssen, so Töpfer weiter, wenn in der Zeitung stehe, dass die Busse jetzt die Kinder in die Schule brächten, bis die Bahn die Schülerbeförderung ohne Beanstandungen auf die Reihe kriege – und dann klappt das auch nicht.

Er habe Bürgermeister Maik Lehn über das "Armutszeugnis" am Storzinger Bahnhof berichtet und ihn gebeten, öffentlich klarzumachen, dass die Deutsche Bahn und ihr Vertragspartner, das Verkehrsministerium in Stuttgart, für das "Desaster" verantwortlich seien. "Mitten im Winter bei eisigen Temperaturen büßen Kinder für die Herren in den warmen Amtsstuben in Stuttgart", wetterte Töpfer. Für ihn sei es unfassbar, dass Schülerbusse völlig überfüllt unterwegs seien, was gegen jede Personenbeförderungs- und Sicherheitsregel sei. Im Einklang mit Bürgermeister Lehn und dem gesamten Gemeinderat forderte er von der Deutschen Bahn und dem zuständigen Ministerium: "Beheben Sie diese Missstände unverzüglich und lassen Sie nicht uns und unsere Kinder bis zum 2. Februar warten". Denn an diesem Tag soll in Stuttgart ein runder Tisch anberaumt werden. "Mit ein bisschen Glück ist es bis dahin ein wenig wärmer", sagte Töpfer voller Sarkasmus.

Bürgermeister Maik Lehn geht laut einer Mitteilung nicht davon aus, dass längerfristig eine Verbesserung bei der Schülerbeförderung eintreten wird. Er wolle genauso wie die Eltern und Schüler, dass die Verantwortlichen die gestrichene Zugverbindung umgehend wieder einsetzen und dass für eine durchgängige Busverbindung nach Sigmaringen gesorgt wird.

Dem Landkreis und der Landrätin Stefanie Bürkle sei er sehr dankbar, dass diese mit den Zubringerbussen am vergangenen Montag in die Bresche gesprungen seien und "die unhaltbaren Zustände, welche von Seiten des Verkehrsministeriums und der Bahn zu verantworten sind", beseitigt werden konnten. Ärgerlich sei es für alle gewesen, dass bereits am zweiten Tag ein Fahrer verschlafen habe und eine Busverbindung hierdurch ausgefallen sei. "Es ist enttäuschend für mich, dass die Verantwortlichen in Stuttgart im Vorfeld nicht auf das Landratsamt und die Gemeinde gehört haben und es erst zu den bekannten Vorkommnissen kommen musste", schreibt der Bürgermeister.

Er sei den Eltern für ihren massiven Druck in Richtung Stuttgart sehr dankbar, denn erst hierdurch sei Bewegung in die ganze Sache gekommen. Zudem freue er sich, dass der Gemeinderat hinsichtlich der weiteren Zielsetzung der Schülerbeförderung mit der Verwaltung an einem Strang ziehe und sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung klar positioniert habe, dass langfristig wieder eine durchgängige und dauerhafte Busverbindung von Stetten nach Sigmaringen bestehen müsse.

In den anvisierten Gesprächen Anfang Februar möchte Maik Lehn diese Position so gegenüber dem Verkehrsministerium mit Nachdruck vertreten, schreibt er.