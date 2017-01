Stetten am kalten Markt Karten werden neu gemischt

Seit Wirksamwerden des Delisting (Börsenrückzug) im April 2015 werden primion-Aktien nicht mehr an der Börse gehandelt und sind deshalb schwieriger zu verkaufen. Der Ausschluss der noch verbliebenen Minderheitsaktionäre ist nach dem Börsenrückzug aus Sicht von Azkoyen der konsequente Schritt, um die Konzernstruktur zu vereinfachen und die rechtlichen Anforderungen an primion zu reduzieren. Die von Azkoyen festgelegte Abfindung in Höhe von 11,06 Euro pro primion-Aktie, deren Angemessenheit von einem gerichtlich bestellten Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde, wird, wenn die Hauptversammlung zustimmt und der Ausschluss der Kleinaktionäre im Handelsregistereingetragen ist, ausgezahlt.

Der Zwangsausschluss wird nach Überzeugung des Vorstands von primion keine Auswirkungen auf die Strategie und die Struktur des primion-Konzerns haben.

Die primion group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Tochterfirmen und Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware sowie -hardware und Systeme für das umfassende Sicherheitsmanagement. Die Firma bietet Lösungen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement für Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen und ähnlichem.