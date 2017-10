Stetten am kalten Markt Junge Filmemacher lernen dazu

Junge Menschen, die bereits bei YouTube aktiv sind oder es noch werden wollen, hatten die Möglichkeit, sich über verschiedene Themen rund um die Videoplattform YouTube auszutauschen. Es ging um Marketing, um Audio- und Videotechnik, sowie Informationen zum Thema Urheberrecht. In Kleingruppen wurden die einzelnen Themen bearbeitet und besprochen.

Der erste Tag startete mit einem Vortrag über YouTube, in dem Andreas Zeitler einen kleinen Überblick über die Entwicklung der Plattform gab. Zeitler ist Inhaber einer Softwarefirma in Stuttgart, die sich auf Erklär-Videos im Internet spezialisiert hat. Am Nachmittag konnten sich die Teilnehmer dann vertieft in die Thematiken "Marketing" mit Andreas Zeitler, "Videotechnik" mit einem Inhaber einer Videoproduktionsfirma und "Audiotechnik" mit einem Betreiber eines Webradios einarbeiten.

Der zweite Tag startete mit einem Medienpädagogen und seinem Vortrag zu den Grundlagen des Urheberrechts. Am Nachmittag gab es wieder Workshops in Kleingruppen unter dem Motto "Urheberrecht" und "Let’s Play". Die Teilnehmer sind dank dieser Grundlagen jetzt so fit, dass sie weitere Schritte selbst unternehmen können.