Stetten am kalten Markt Herausforderung durch Wachstum

Zu den Gästen sprachen Bürgermeister Maik Lehn und der Standortälteste des Bundeswehrstandortes Stetten a.k.M., Oberst Carsten Drümmer. Beide betonten die Attaktivität und Lebendigkeit der Garnisonsgemeinde, die mit der Stationierung der aufgelösten Standorte Sigmaringen und Immendingen einen Zuwachs auf mehr als 3200 zivile und militärische Dienstposten erfahren habe.

Drümmer umriss die damit verbundene Schaffung von Funktions- und Unterkunftsinfrastrukturen mit einem Umfang von weit mehr als 100 Millionen Euro. Viele Maßnahmen "lassen die Kapazitäten der regionalen Firmen und Handwerksbetriebe an ihre Grenzen stoßen", umschrieb der Oberst das Ausmaß der Bautätigkeiten.

Auch Bürgermeister Lehn berichtete über positive Veränderungen seiner Gemeinde. So seien erstmals seit Jahren die Einwohnerzahlen wieder gestiegen, ebenso die Nachfrage nach Bauplätzen. Mit der Erschließung des elf Bauplätze umfassenden Neubaugebiets "Konrad-Adenauer-Weg" im Kernort konnten bereits "in kürzester Zeit acht Bauplätze verkauft werden". Im Zuge dieser Entwicklungen habe die Gemeinde das Schulzentrum und die Kindergärten im Fokus. Da mittlerweile die Anmeldezahlen die Platzkapazitäten der drei örtlichen Kindergärten überschritten, sei bereits im vergangenen Jahr eine provisorische Regelgruppe im Kindergarten "Arche Noah" eingerichtet worden. Diese Einrichtung werde laut Beschluss baulich erweitert, wobei Teile des in unmittelbarer Nähe liegenden "Hauses der Begegnung" in den Kindergarten integriert würden.