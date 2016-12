Stetten a. k. M. Mehrere Hundert Euro Sachschaden haben unbekannte Täter an einem am Montag gegen 18.30 Uhr an der Hauptstraße in Höhe der Heuberg-Apotheke geparkten Renault Twingo verursacht. Sie schlugen laut Polizei gegen die Heckscheibe des Kleinwagens, sodass diese splitterte, aber zusammenhielt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, 07571/10 40, entgegen.