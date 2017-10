Stetten am kalten Markt Frauen suchen wieder ihre Schnellste

So können die Läuferinnen und Walkerinnen sowohl zwischen fünf und zehn Kilometer wählen aber auch als Einzelläuferin, im Generationenteam und als Mutter-Tochter-Paar antreten. Zudem erhielt jede Läuferin eine gefüllte Finishertasche mit Überraschungen von Partnern und Sponsoren des Stettener Oktobers, sowie das begehrte T-Shirt, das in diesem Jahr den Aufdruck "Frautastisch" trug. Die größte Teilnehmergruppe stellte mit 17 Mädels das Schulzentrum Stetten am kalten Markt.