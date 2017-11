Stetten am kalten Markt Feuertaufe für das neue Einsatzfahrzeug

Mit dem Frohnstetter Kindergarten hatten sich die Verantwortlichen ein anspruchsvolles Brandobjekt in der Ortsmitte ausgesucht, das die Wehr sowohl was die Aufgabenstellung, als auch die organisatorische Abwicklung des Einsatzes betraf, vor manche Herausforderung stellte. Angenommen wurde der Ausbruch eines Brandes durch einen Defekt an der Elektroinstallation im Jugendraum, der im selben Gebäude untergebracht ist. Starke Rauchentwicklung blockierte für die fünf anwesenden Jugendlichen den Fluchtweg durchs Treppenhaus, so dass nur noch die Möglichkeit einer Rettungsaktion von Außen möglich war.

Die Jugendfeuerwehr, die ebenfalls in die Übung eingebunden war, wurde mit der Aufgabe betraut, eine Riegelstellung aufzubauen, um ein weiteres Übergreifen des Brandes zu verhindern. Hierfür wurde die Wasserentnahme aus dem nahegelegenen Unterflurhydranten organisiert, so dass am Ende drei Strahlrohre von den Jugendlichen einsatzbereit waren.

Beim anschließenden Einsatz der aktiven Wehrmänner galt der Rettung der eingeschlossenen Jugendlichen im Obergeschoss die erste Priorität. Während in Windeseile die Drehleiter in Anschlag gebracht wurde, drang gleichzeitig ein mit Atemschutz ausgerüsteter Angriffstrupp ins Gebäude ein. Parallel zur Rettungsaktion mit der Drehleiter wurde die Wasserversorgung über den Unterflurhydranten sichergestellt und zur Sicherheit noch eine zweite Leitung zur benachbarten Hilb verlegt.