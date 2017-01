Stetten am kalten Markt Felsenspringen im Donautal

Halbtageswanderungen in heimatlichen Gefilden wie auf dem Klosterfelsenweg, die Tour über den Lenzenfelsen oder durchs wildromantische Felsentäle bei Meßkirch sind im Programm ebenso zu finden wie aussichtsreiche und sportliche Tagestouren, die zum Teil auch in Kooperation mit den Wanderfreunden aus Storzingen angeboten werden. Wer eine interessante Tageswanderung sucht, kann wählen zwischen dem Dreifürstensteig bei Mössingen, der Felsenspringertour im Donautal oder einer Rundwanderung über die schönsten Vulkanberge des Hegaus.

Auch die bewährten Klassiker wie die Familienradtour oder die Fahrt in eine unbekannte Stadt sind im neuen Veranstaltungsplan vertreten. Am 1. Mai und am Himmelfahrtstag locken einmal mehr schwäbische Spezialitäten und selbst gebackener Kuchen zu den beliebten Wandertreffs an die Albvereinshütte im Schmeiental.

Die historischen Backöfen im alten Rathaus werden am Schmotzigen Donnerstag und einmal in der Urlaubszeit angefeuert, um Narren sowie Daheimgebliebene in den Ferien mit knusprigem Holzofenbrot und leckeren Speckdinnete zu versorgen.