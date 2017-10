Stetten am kalten Markt Eine Reise ins schöne Bayern

Gut gestärkt ging es dann in die Bistums-Stadt Eichstätt. Der Dom war für viele ein Anziehungspunkt. Eichstätt wird zu Recht als barockes Juwel im Altmühltal bezeichnet. Beim anschließenden Einchecken im Land- und Wellness-Hotel in Kipfenberg waren alle gleich rundum zufrieden. Am nächsten Tag besuchten die Senioren zunächst in Riedenburg den Falkenhof auf Schloss Rosenburg. Hier konnten sie eine faszinierende Flugvorführung mit Greifvögeln vom Falken bis hin zu riesigen Seeadlern und Geiern hautnah miterleben.

Beim anschließenden Besuch in der Fasslwirtschaft gab es die Möglichkeit in dem dort angesiedelten Kristallmuseum den mit rund 7,8 Tonnen größten Bergkristall der Welt zu besichtigen. Der Tag wurde mit einer Schifffahrt bei herrlichem Spätsommerwetter auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal von Riedenburg nach Kehlheim zu einem gelungenen Ende gebracht.

Der letzte Tag führte die Gruppe in die bayrische Großstadt Ingolstadt. Bei einer Stadtrundfahrt konnte Reiseleiter Siegfried Krattenmacher zunächst das Audi-Werksgelände seinen Teilnehmer näher zeigen und anschließend war genügend Zeit zum Erkunden der historischen Alt- und Festungsstadt. Nach einem zünftigen Einkehrschwung erreichte die Gruppe am Abend wieder den Heuberg. Reiseleiter Siegfried Krattenmacher erntete viel Lob für die Organisation der Tour und es wurde schon umfangreich diskutiert, wo die Reise im nächsten Jahr hingehen soll.