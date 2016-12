Stetten am kalten Markt Eine musikalische Reise über den Großen Teich

Im konzertanten Teil wechseln zeitgenössische Kompositionen wie die Entdeckersaga "Voyage to the Edge of the World" und das aufregend rhythmische "Towards a New Horizon" mit klassischen Werken wie dem Largo aus der Neunten Sinfonie in e-Moll "Aus der Neuen Welt" von Anton Dvorák ab. Auch die Freunde amerikanischer Musicallegenden kommen auf ihre Kosten. Sie lauschen der musikalischen Erzählung vom Indianermädchen Pocahontas und fühlen sich bei den Klängen der "West Side Story" in die von Mambo, Jazz und Rock’n’ Roll erfüllten Häuserschluchten Manhattans versetzt.

Abgerundet wird das Programm durch ein dem Jazztrompeter Louis Armstrong gewidmetes Bläsermedley, arrangiert von Naohiri Iwai, sowie dem "New York Hippodrome March". Das Publikum darf sich neben anspruchsvoll konzertanten Stücken und beschwingten Unterhaltungsmelodien auch auf virtuose Solodarbietungen freuen. Im Rahmen des Konzertabends werden zudem verdiente Musiker des Vereins für ihr mehrjähriges aktives Mitwirken in der Kapelle geehrt.