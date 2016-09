Stetten am kalten Markt "Eine außergewöhnliche Persönlichkeit"

Mit ihm hat nicht nur die Gemeinde einen ehrenamtlich engagierten Mann verloren, der sich in vielerlei Hinsicht um die Bedürfnisse seiner Mitmenschen gekümmert hat. Drach hat 2001 die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg aus den Händen des damaligen Regierungspräsidenten Hubert Wicker bekommen.

Weit über die Region hinaus hat der Name Kurt Drach einen wohltönenden Klang. So gehörte er seit 15 Jahren dem Förderverein Freunde der Erzabtei Beuron an, in dem er einen aktiven Posten im Vorstand bekleidete. Werner Schmid-Lorch, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer des Vereins, bezeichnete den Verstorbenen als eine "außergewöhnliche Persönlichkeit". Sein Verlust reiße eine große Lücke in den Verein und in die Herzen der Menschen, die ihn gekannt und geschätzt hätten. Mit Kurt Drach verliere er persönlich einen "besten Freund und Kameraden".

Beide kannten sich seit Kindertagen, waren Jahrgänger, Nachbarn und Schulfreunde, teilten den selben tiefen Glauben und fühlten sich der Mitmenschlichkeit verpflichtet. "Wir waren seit 74 Jahren Freunde", sagte Schmid-Lorch im Rückblick.