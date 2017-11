Stetten am kalten Markt Ein Verein möchte jünger werden

Die Wahlen brachten Veränderungen: Nach 25 Jahren stellte sich der stellvertretende Vorsitzende, Prokurator Marcus Greber, nicht mehr zur Wahl. Er wurde vom Zunftmeister zum Ehrenprokurator ernannt. Neuer Prokurator wurde Marcus König, dessen Platz im Narrenrat Marcus Greber übernimmt. Für die scheidenden Narrenrätinnen Christine Siber und Karin Mattes wurden Alexander Steidle und Timo Wetterer gewählt. Wiedergewählt sind Federfuchserin Verena Greber und Narrenrat Michael Steidle.

Brunhilde Mariner sowie Ursula Gutschmann und Dieter Dehner wurden vom Zunftmeister Raimund Glückler zu Ehrenmitgliedern ernannt. Den bronzenen Orden der Zunft erhielt Kunigunde Tribelhorn für 15 aktive Jahre im Häs. Adrian Stier und Daniela Steidle erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft den silbernen Orden der Wasserschöpfer. Zunftmeister Raimund Glückler erhielt für 33 aktive Jahre den Wasserschöpfer-Orden in Gold.

Mit der Wasserschöpfer-Uhr verabschiedete der Zunftmeister die Narrenrätinnen Karin Mattes und Christine Siber, die sich besonders um die Kinderfasnet sowie die Organisation der Tombola Verdienste erworben haben. Dem ebenfalls scheidenden Prokurator Marcus Greber dankte der Zunftmeister mit der Wasserschöpfer-Uhr, einem Gutschein und einem Bild. Gleichzeitig ernannte Glückler seinen Stellvertreter zum Ehrenprokurator.

Am 25. November nimmt die Gugge am Treffen in Hartheim teil. Nach dem Maskenabstauben am Dreikönigstag fährt die Gugge am 12. Januar nach Thalheim. Am 13. Januar ist die Zunft in Heinstetten beim Nachtumzug. Am 20. Januar geht’s zum bunten Abend nach Dunningen, am 21. Januar und am 28. Januar zu den Umzügen nach Dettingen und Kreenheinstetten. Beim Ringtreffen in Mahlstetten sind die Wasserschöpfer am 2.und 4. Februar präsent. Die Dorffasnet wird vom 8. Bis 13. Februar mit den üblichen Terminen gestaltet, wobei der Zunftball am 10. Februar und der Rosenmontagsumzug am 12. Februar die Höhepunkte sind.