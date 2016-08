Stetten am kalten Markt Ein kaputter Baum ist ein ökologischer Schatz

Hintergrund ist das Vermeiden von Eingriffen in Natur und Landschaft, wie sie beispielsweise bei Bauvorhaben entstehen. Die durch Bebauung und Versiegelung entstehenden Schäden sowie sonstige Eingriffe in ein Ökosystem müssen durch Ausgleichsflächen ausgeglichen werden.

Bürgermeister Maik Lehn machte deutlich, dass sich das in der Praxis immer schwieriger darstellt. "Unsere Gemarkung und unsere Region ist bereits mit verschiedenen Schutzgebieten überzogen, was die Suche nach Ausgleich nicht einfach macht." Die Ökokontoverordnung sei jedoch ein Instrument, mit dem ökologische Auswertungsmaßnahmen geschaffen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt angerechnet werden. Also eben dann, wenn ein ökologischer Ausgleich bei einem Bauvorhaben geleistet werden muss.

Lehn erläuterte, dass die Verordnung dazu Maßnahmen zulässt wie Artenschutzmaßnahmen und Erstaufforstungen. Für den Gemeindegrundbesitz kommt vor allem die Ausweisung von "Waldrefugien" nach dem Alt- und Totholzkonzept des Landesforstes in Betracht. Dieses basiert auf dem Leitgedanken, dass die durch ordnungsgemäße Forstwirtschaft üblicherweise gekappten Totholz- und Altersbäume stehen und liegen gelassen werden, da sie für viele Arten wertvolle Lebensräume sind. Das Schaffen solcher Waldrefugien wird nach der Verordnung einmalig mit 40 000 Ökopunkten pro Hektar bewertet und mit drei Prozent jährlich verzinst.