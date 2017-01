Sigmaringen. Wegen verbaler Streitigkeiten wurden am Sonntag gegen 17.30 Uhr Polizeibeamte an den Sigmaringer Bahnhof gerufen, wo drei stark alkoholisierte Marokkaner einen Schwarzafrikaner belästigten. Während der Polizeikontrolle zeigte sich das Trio gegenüber den Beamten uneinsichtig und provozierte Passanten, weshalb die Beamten den Marokkanern einen Platzverweis erteilten. Diese verließen den Bahnhof. Knapp eine Stunde später wurden die Polizisten erneut gerufen, da dieselben Männer im Bahnhofsgebäude randalierten, gegen Fensterscheiben schlugen und Reisende provozierten. Zwei der Männer waren derart aggressiv, dass sie auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden mussten. Der andere Beteiligte verließ freiwillig die Örtlichkeit und ging zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung, wo er gegen 19.15 Uhr auf einen Sicherheitsmitarbeiter einschlug. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde auch er in Gewahrsam genommen.