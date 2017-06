Stetten am kalten Markt Das eigene Blut für andere geben

Zusammen mit Melanie Stroppel vom DRK-Ortsverband Heuberg-Donautal gratulierte Maik Lehn den engagierten Dauerspendern und heftete ihnen die Goldene Blutspenderehrennadel mit Eichenkranz sowie der eingravierten Spenderzahl 100 ans Revers.

Monika Straub und Lucia Hobrack haben jeweils 75 Mal gespendet. 50 Mal haben sich Hubert Geng, Tiburt Glattes, Anna Elisabeth Moser und Werner Rösch zum freiwilligen Aderlass begeben. Florian Löffler, Johann Romback, Wolfgang Stickl, Melanie Stroppel und Werner Ludwig sind bereits 25 Mal dem Aufruf des DRK zur Blutspende gefolgt. Für zehnmaliges Spenden zeichnete Lehn Anna Eichardt und Melanie Lindner aus. Nicht zur Ehrung anwesend waren Julian Fröhlich, Sandra Mors und Irmgard Straub-Riedler, die ebenfalls zehn Mal Blut gespendet hatten.

Wöchentlich werden in Baden-Württemberg und Hessen rund 15 000 Blutspenden beim "Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes", angefordert, um alle Kranken und Schwerstverletzten versorgen zu können, machte Lehn deutlich. Um Blutpräparate für Patienten bereitstellen zu können, würden täglich mehrere Spendenaktionen stattfinden, was sich im Jahr auf mehr als 4500 Aktionen aufsummiert. "Sehr erfreulich war zu hören, dass die letzte Blutspendenaktion vor einigen Tagen in der Alemannenhalle seit 13 Jahren die erfolgreichste in der Geschichte des Ortsvereins war", sagte Lehn.