Stetten am kalten Markt "Damit ist die Beförderung kurzfristig sichergestellt"

Stetten a. k. M.. Das Land weist die Kritik an der Schülerbeförderung in Stetten zurück und das Verkehrsministerium macht ein Angebot für vorgezogene Gespräche. "Vertreter aus dem Landkreis Sigmaringen sind jederzeit, auch vor dem 2. Februar, zu einem Termin bei mir im Haus eingeladen", wird Professor Uwe Lahl, Amtschef im Verkehrsministerium, in einer Stellungnahme zitiert. "Sie können sich an mein Sekretariat wenden, um einen früheren Termin zu vereinbaren, in dem die Schülerbeförderung im Kreis erörtert wird."