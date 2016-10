Stetten am kalten Markt Dachausbau im Kindergarten steht ganz oben auf der Bedarfsliste

Auf der Prioritätenliste ganz oben sah das Gremium eindeutig den Dachausbau im katholischen Kindergarten. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf, meinten die Räte, da durch die derzeitige Vollbelegung separate Personal- und Sozialräume für die Erzieherinnen und die Leiterin geschaffen werden müssten. Anbieten würde sich das Dachgeschoss des Kindergartens, wobei die Räume der Landjugend auf der gleichen Geschossebene nach dem Planungsentwurf von Architekt Thomas Hahn nicht tangiert wären. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 65 000 Euro, wobei auf die Gemeinde ein Anteil von 70 Prozent entfällt. Die restlichen 30 Prozent werden von der Pfarrgemeinde übernommen. Da offenbar allen Beteiligten an einer schnellen Umsetzung gelegen ist, könnte die Maßnahme, so die Hoffnung im Gremium, bereits im Januar/Februar 2017 abgeschlossen sein.

Auf Platz zwei der Wunschliste stand die schon mehrfach diskutierte Schaffung von Parkmöglichkeiten im direkten Eingangsbereich des Friedhofs. Die aktuell vorliegende Planung sieht die Anlage von sieben Schrägparkplätzen gegenüber der Sebastianskapelle vor. Außerdem soll entlang der Friedhofsmauer von der Sonnenstraße her ein befestigter Zugangsweg zum Eingangstor ausgewiesen werden. Man hofft mit dieser Gesamtmaßnahme auch die gefährliche Parksituation entlang der Sonnenstraße im Kreuzungsbereich zum Wohngebiet "Baumgärten" entschärfen zu können.

Zur Bekämpfung der Bodennässe in der Kapelle ist zudem vorgesehen, rundum eine Dränageleitung zu verlegen. Auch im Dachgebälk sind einige marode Deckenbalken zu ersetzen. Nachrangig eingestuft, aber dennoch als wichtige Investitionsvorhaben beurteilt, wurden vom Gremium die Gehwegerneuerung in der Schulstraße, die Gesamtsanierung der Birkenstraße sowie die Verbesserung der Wegbeschaffenheit zum Sportgelände im "Riederwäldle". Ortsvorsteher Johann Seßler bedankte sich noch einmal im Namen des Gremiums für die gute Beteiligung an der kurzfristig angesetzten Bürgeraktion zur Sanierung der Gehwege rund um die Hilb. Zum Abschluss wird der Bauhof jetzt noch über den Winter die Sitzbänke herrichten und neu streichen. Weiterhin gab er bekannt, dass der mächtige Kastanienbaum im Kreuzungsbereich beim ehemaligen Gasthaus Adler aus Gründen der Verkehrssicherung von einem Fachbetrieb in nächster Zeit erheblich zurückgeschnitten wird, um die Gefahren durch herabfallende Äste bei Starkregen und Sturm zu minimieren.