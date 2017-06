Stetten am kalten Markt Bisher mehr als 214 000 Euro für die Kinder

Informationen zum Turnier und die Anmeldung sind möglich im Internet unter www.gc-sigmaringen.de, E-Mail info@gc-sigmaringen.de sowie per Telefon unter 07571/7 44 20. Golfspieler melden sich noch bis zum 18. Juni an. Das Turnier wird am Samstag, 24. Juni, mit einem Kanonenstart um 10.30 Uhr eröffnet. Präsident Joachim Farger wird gegen 17 Uhr den Spendenscheck an den Kinderschutzbund übergeben.